Wolverhampton y Jiménez avanzan con paso firme a los cuartos de final de la FA Cup

Con el delantero mexicano Raúl Jiménez de titular, Wolverhampton se impuso como visitante al Bristol City al derrotarlo por 1-0 y avanzó a los cuartos de final de la FA Cup.

En el estadio Ashton Gate, el único gol del encuentro fue anotado por el delantero portugués Ivan Cavaleiro, que al minuto 28 remató de pierna derecha un pase de su compañero Matt Doherty en el centro del área para vencer al portero y dar el pase a su equipo.

Con esta victoria, los licántropos lograron eliminar al Bristol City, de la Segunda División de Inglaterra, y se suma a los equipos de la Liga Premier Manchester City, Watford y Brighton, que alcanzan la siguiente ronda de la Copa.

