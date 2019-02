Chivas da importancia a la Copa: quieren el liderato

El próximo miércoles, Chivas visitará a Cafetaleros de Tapachula, en el cierre de su participación en la primera ronda de la Copa MX. Los jugadores del Rebaño Sagrado le dan la importancia debida al certamen. Y aseguran que irán en busca de una victoria que les garantice el terminar en el primer sitio del Grupo 8.

“Es muy importante la Copa, creo que te da confianza. Sobre todo para los que tenemos menos participación en Liga, es una oportunidad para mostrarnos, para tener continuidad y lo tomamos como tal. Desde el primer partido le dimos mucha seriedad y se ha visto reflejado en los partidos”, explicó Ronaldo Cisneros.

“Si en el último juego contra Cimarrones no sacamos la victoria (1-1), fue por cuestiones del futbol que a veces no entra el balón, pero el equipo siempre ha trabajado con la mayor seriedad. Aspiramos este miércoles a ganar a ser líderes de grupo, posicionarnos lo mejor posible en la tabla de los 16 que pasan y esperamos seguir avanzando paso a paso”, añadió el delantero rojiblanco.

En su caso particular, la Copa MX se presenta como una gran oportunidad de mostrarse. En la Liga ha recibido oportunidad y respondió con goles. Ahora, este certamen le puede servir para levantar la mano de forma definitiva para pelear por un puesto titular con Chivas también en el Clausura 2019.

“Cada quien trata de aprovechar los minutos que le tocan, en lo personal, trabajo muchísimo en los entrenamientos, me gusta quedarme después de los entrenamientos para mejorar. El trabajo día a día es la madre de la perfección y también sabemos que muchas veces en los entrenamientos se ganan los puestos, también en la cancha en los partidos. He estado consciente de eso, he tratado de aprovechar al máximo todo, los entrenamientos y los partidos”, sentenció.

