Místico se une a Atlantis para enfrentar a los Hijos del Infierno

De lujo será la función de este martes en la Arena México en donde el príncipe de plata y oro, Místico, hará gala de sus lances y se conjunta con la experiencia de la máscara más cotizada de la lucha libre, Atlantis; así como la presencia de Valiente. La batalla podría ser una pesadilla ya que enfrente estarán los Hijos del Infierno dirigidos por el experto Mephisto, Ephesto y Luciferno.

En la lucha semifinal veremos al ágil Soberano Jr. surcar los aires junto a dos jóvenes promesas como Flyer de la Dinastía Real y el maestro de las cuerdas Audaz quienes se medirán ante tres duros rivales. Por principio de cuentas el “Señor Bien” Rey Bucanero, el integrante de los Guerreros Laguneros Templario y el oriental Kawato San; una tercia muy interesante en la que bien podrían sorprender a los jóvenes emprendedores.

En otro encuentro veremos al cumpleañero Guerrero Maya Jr., quien hará equipo con el heredero de la Dinastía “Panther”, Blue Panther Jr y junto a su hermano Black Panther, se medirán ante el Revolucionario Pólvora, el Dinamita Universo 2000 Jr y el oriental Okumura.

Las bellezas del ring hacen gala con la presencia de La Jarochita y la ruda Dalis quien intentará salir airosa de este match relámpago, como en sus batallas; cautivarán las miradas del respetable.

Excelente recepción ha tenido Príncipe Daniel en éste regreso a la capital mexicana y con gran aceptación el público ha seguido sus pasos. Este martes estará junto a Star Jr y Oro Jr intentarán superar a tres rudos con amplia experiencia Nitro, Raziel y Cancerbero. Los técnicos deberán sacar el extra, para salir victoriosos.

Iniciando la función con el integrante de la familia Alvarado Robin y Sonic se medirán ante Inquisidor y Principe Odin Jr. La función da inicio a las 7:30 de la noche.

CARTELERA

ARENA MEXICO MARTES 19 DE FEBRERO 19:30 HRS.

MISTICO, ATLANTIS y VALIENTE

VS

MEPHISTO, EPHESTO y LUCIFERNO

…………………………….

SOBERANO JR., FLYER y EL AUDAZ

VS

REY BUCANERO, TEMPLARIO y KAWATO SAN

…………………………..

GUERRERO MAYA JR., BLUE PANTHER JR y BLACK PANTHER

VS

POLVORA, UNIVERSO 2000 JR y OKUMURA

………………………….

Match relámpago

JAROCHITA

VS

DALLYS

…………………………

PRINCIPE DANIEL, STAR JR y ORO JR

VS

NITRO, RAZIEL y CANCERBERO

………………………..

ROBIN y SONIC

VS

INQUISIDOR y PRINCIPE ODIN JR

ARENA MEXICO VIERNES 22 20:30 HRS.

MISTICO, CARISTICO y VOLADOR JR

VS

SANSON, CUATRERO y FORASTERO

……………………….

ANGEL DE ORO, NIEBLA ROJA y DIAMANTE AZUL

VS

TERRIBLE, BESTIA DEL RING y GILBERT EL BORICUA

…………………………

Match relámpago

TITAN

VS

CAVERNARIO

………………………..

KRANEO, VOLCANO y STUKA JR

VS

SHOCKER, HECHICERO y FELINO

………………………….

DRONE, PEGASSO y FUEGO

VS

VIRUS, EL SAGRADO y MISTERIOSO

…………………………..

MAGNUS y ARKALIS

VS

HIJO DEL SIGNO y METALICO

ARENA COLISEO SABADO 23 19:30 HRS.

Mano a mano

DIAMANTE AZUL

VS

SANSON

……………………………….

VOLADOR JR., VALIENTE y FLYER

VS

ULTIMO GUERRERO, GRAN GUERRERO y EUFORIA

…………………………….

SOBERANO JR., REY COMETA y TRITON

VS

SHOCKER, REY BUCANERO y VANGELLYS

……………………………

MARCELA, SANELY y AVISPA DORADA

VS

REYNA ISIS, AMAPOLA y TIFFANY

…………………………..

MICROMAN, GALLITO y ATOMO

VS

CHAMUEL, PERICO y GUAPITO

……………………………..

LEONO y BENGALA

VS

APOCALIPSIS y CAMORRA

ARENA MEXICO DOMINGO 24 17:00 HRS

DRAGON LEE, DIAMANTE AZUL y VALIENTE

VS

ULTIMO GUERRERO, GRAN GUERRERO y EUFORIA

……………………….

ATLANTIS, ATLANTIS JR y FLYER

VS

MEPHISTO, EPHESTO y LUCIFERNO

……………………………..

BLUE PANTHER, GUERRERO MAYA JR y REY COMETA

VS

TIGER, POLVORA y KAWATO SAN

……………………………

Match relámpago

PRINCIPE DIAMANTE

VS

COYOTE

…………………………..

VAQUERITA, KAHO KOBAYASHI y MALIGNA

VS

SKADY, LA GUERRERA Y LLUVIA

…………………………

ELECTRICO Y ASTRAL

VS

ESPANTO JR. y GRAKO