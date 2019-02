'Si no le creemos a Cardozo, estamos tontos': Ronaldo Cisneros

Los delanteros de Chivas tienen en la banca al mejor maestro. José Saturnino Cardozo fue un goleador histórico con el Toluca y por eso los atacantes rojiblancos buscan aprenderle todo lo posible. Cada indicación que les da, la obedecen al pie de la letra porque “si no le creemos, estamos tontos, aseguró este lunes Ronaldo Cisneros.

“El profe es una persona que sabe muchísimo de futbol, creo que todo el día está viendo futbol y como delantero sabemos lo que fue, sabemos todos los goles que hizo. Dentro de la cancha nos ayuda bastante, desde el primer día que llegamos sobre todo a los delanteros nos dice cómo movernos, dónde estar. La verdad que le hacemos mucho caso porque es una persona que hizo muchos goles y si no le creemos, pues estamos tontos”, aseveró el atacante.

“En lo personal le he aprendido bastante en varios aspectos que tiene que tener un delantero, uno de ellos es la movilidad, los desmarques. Creo que es muy importante para un delantero saber moverse, no sólo dentro del área, sino también fuera de ella. También ser inteligente, saber dónde moverse, ocupar el espacio vacío. Además obviamente de la técnica, el profe sabemos los grandes goles que hizo y también le he aprendido mucho de eso”, añadió Cisneros.

Y aunque para muchos parezca una misión imposible, Ronaldo considera que igualar los grandes logros de José Saturnino no es una utopía. “Lo he visto en videos… era un crack. Obviamente que va a ser difícil emular lo que hizo él, sabemos que tiene el récord de goles en torneos cortos, pero nada es imposible y creo que con trabajo todo se puede conseguir”, sentencia el joven delantero del Rebaño Sagrado.

El paso por el Ascenso

Ronaldo Cisneros se encuentra en busca de la consolidación con Chivas. Pasó algunos meses a préstamo con el Zacatepec y ahora fue llamado para volver al Guadalajara. El propio delantero consideró que fue muy útil para su carrera el paso que tuvo por la Liga de Ascenso.

“Pienso que en mi etapa anterior venía haciendo las cosas bien. Llegué como un refuerzo a futuro, así lo dijo incluso Matías (Almeyda). Empecé jugando cinco partidos seguidos y después no jugué nada. Creo que me vino bien el ir al Ascenso, me dio continuidad que es algo muy importante para un futbolista. El estar jugando te da experiencia, te da mucha seguridad también para jugar. Todo eso me ayudo para esta segunda etapa en Chivas, aprovechando los minutos que me está dando el profe”, señaló.

“Para nada (sintió como castigo el ir al Ascenso), porque hablaron conmigo que era para que tuviera más continuidad, que regresara más maduro y más fuerte a Chivas, lo tomé como tal. Ir a Zacatepec me ayudó a valorar muchas cosas que la Primera División tiene. No es lo mismo estar en Ascenso que en Primera y me ayudó a valorar, a crecer personal y futbolísticamente”, finalizó Ronaldo Cisneros.

