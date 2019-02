Siento un ataque directo contra mí: Rommel Pacheco

El multimedallista Rommel Pacheco expresó hoy que siente un ataque directo de la Federación Mexicana de Natación (FMN), por quitarle un derecho ganado con Jahir Ocampo para competir en la próxima Serie Mundial de Clavados.

AMLO deja entrever que México no renovará con la F1

Osorio es condenado a cinco años de prisión domiciliaria

Mediante un comunicado de hoy, la FMN ratificó que Rommel y Jahir no van a participar en dicha Serie Mundial en la prueba de clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros, derecho que conquistaron al ganar medalla de bronce en la recién pasada Copa del Mundo.

FMN explica exclusión de Rommel Pacheco y Jahir Ocampo de Serie Mundial de Clavados

Al concluir su entrenamiento de este martes, Pacheco expresó a los reporteros que mediante el comunicado de hoy de la FMN “siento un ataque directo contra mí y al equipo de la entrenadora (China) Ma Jin, porque me pone en una posición como si yo incumpliera, como si no me hubiera ganado algo y estuviera pidiendo o exigiendo como otras personas que nada ganaron”.

Abundó que levanta la voz por el derecho que le da haber ganado, que nadie se lo regaló y lo obtuvieron en el selectivo nacional “y fuimos a la Copa del Mundo donde ganamos bronce y ahora se nos quiere relegar”.

El clavadista indicó que el punto importante no es ir a la Serie Mundial “sino lo que puede pasar en el proceso selectivo para los Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial, lo cual pase a Juegos Olímpicos, porque en el comunicado eso viene: la Federación va tomar la decisión adecuada para llevar a la mejor pareja”.

Enfatizó que “me da miedo y temor que tomen represalias, porque a todo el equipo de Ma Jin se le está relegando y quitando y hay otros deportistas que se les está dando todo”.