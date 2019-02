Juan Martín de Potro defenderá su corona en Acapulco

A poco menos de una semana para que de inicio el Abierto Mexicano de Tenis, se confirmó la presencia de Juan Martín del Potro, actual campeón de Acapulco, por lo que regresa en este 2019 a defender su corona.

“Juan Martín siempre tuvo el compromiso de regresar a defender el título en Acapulco. Él sabe lo mucho que es querido por el público en México e hizo un gran esfuerzo en su recuperación para poder jugar esta semana en Delray Beach y defender su corona en el Abierto Mexicano”, afirmó Raúl Zurutuza, director del torneo.

Asimiso, el Abierto de Acapulco aprovechó para informar que Kevin Anderson, Lucas Pouille, Grigor Dimitrov y Martín Klizan son los tenistas que causarán baja de esta edición tras sufrir lesión, la cual les impedirá participar en la competencia.

"No podré competir en el Abierto Mexicano, muy apenado. Tarda más de lo que se piensa en conseguir sobre ese virus, así que no puedo arriesgarme. Yo estaba deseando jugar en Acapulco, estoy muy decepcionado, pero espero ir allí en el futuro", publicó Lucas Pouille mediante sus redes sociales.

I won’t be able to compete at the @AbiertoTelcel , very sorry. Takes longer than thought to get over that virus,so I can’t take risk.I was looking forward to play in Acapulco, I’m very disappointed but I hope to go there in the future.I’ll work on being ready for @BNPPARIBASOPEN

— Lucas Pouille (@la_pouille) February 20, 2019