Llamado a Selección llena de motivación a Juan Pablo Vigón

Aunque la derrota por 3-0 frente a Chivas todavía le duele, el mediocampista del Atlas, Juan Pablo Vigón, atraviesa por un buen momento individual. Hace algunos meses, su propia afición lo abucheaba y ahora es seleccionado nacional. Tras vivir su primera experiencia en una concentración del Tricolor, se dice motivado y quiere seguir en la mira del técnico Gerardo “Tata” Martino.

“Bien muy motivado, me encantó ir a la Selección, me sirvió bastante, quiero seguir yendo. Sé que tenemos que estar bien aquí, el equipo tiene que estar en los primeros lugares, en lo personal tengo que estar bien, dar mi granito de arena siempre en beneficio del equipo. Tenemos que volver a las bases, como empezamos el torneo y poco a poco sumar puntos, encarar la Copa MX. Me siento motivado, me gustó mucho y estoy contento. Pero siempre me preocupo más por el equipo que en lo personal, por eso quiero volver a esa racha positiva que tuvimos y ganar el viernes a Tigres”, explicó.

“Buen ambiente, me impresionó lo buenas personas que son, el buen tacto que tienen con el jugador, también todos los seleccionados muy buenas personas y muy profesionales. Yo creo que la Selección Mexicana es un gran logro, todos los mexicanos quisiéramos estar ahí. Yo quiero repetir, quiero estar ahí y voy a trabajar a tope para poder estar. El ‘Tata’ y su cuerpo técnico son grandísimas personas que se han visto en todos los estadios. Son muy trabajadores y sobre todo grandes personas”, detalló sobre su primera concentración.

El camino no fue sencillo para Juan Pablo Vigón, pues incluso en el Atlas fue duramente cuestionado por los aficionados. “Me ha costado trabajo, ha sido difícil, pero lo he sabido llevar muy bien, con trabajo, inteligencia, profesionalismo y mucha mentalidad. Yo sabía que no eran todos los aficionados que me abucheaban. Lo hice por mí, por mi familia, para el equipo y mis compañeros me apoyaron muchísimo, igual que el cuerpo técnico y la directiva. Me siento en una gran familia y lo supe llevar”, aseguró.

“Ahorita se me dio la oportunidad de Selección y quiero alcanzar nuevas cosas, quiero nuevos objetivos, estoy muy motivado para llegar a mis objetivos personales. Siempre yo quiero más de mí, aunque ganemos salgo enojado, soy un tipo que me exijo demasiado. Pero creo que no es la forma que si te abuchean debas responder, pero entiendo su enojo, sus ganas de que el equipo esté bien. Trabajamos a tope para que en vez de abucheos sean aplausos. En su momento lo supe llevar y ahora quiero más”, concluyó Vigón.