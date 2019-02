Raúl Jiménez anota y rescata el empate para el Wolverhampton

Raúl Jiménez continúa en gran momento y como la figura del Wolverhampton al rescatar, con gol de penal, el empate 1-1 ante el Bournemouth en actividad de la fecha 27 de la Premier League.

El delantero mexicano demostró que es un experto en el cobro desde los 11 pasos y con gran seguridad, confianza y tranquilidad marcó el empate para su equipo al minuto 83. Cinco minutos después salió de cambio en medio de una gran ovación de los aficionados.

VIDEO: El golazo de volea de Messi ante el Sevilla

Chicharito marca con la cabeza y mano su gol 200

FT | #BOU 1-1 #WOL

The sides share the points at the Vitality Stadium after both convert from the penalty spot. The hosts had a chance to win it but Josh King saw a second penalty miss wide. #BOUWOL

⏱🐺 pic.twitter.com/B66RFLMBRT

— Wolves (@Wolves) February 23, 2019