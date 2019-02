‘Chucky’ Lozano marca golazo en empate del PSV

Hirving Lozano se reencontró con el gol después de poco más de un mes y con su anotación el PSV rescató el empate 1-1 ante el Feyenoord en un partido complicado para el equipo del mexicano, correspondiente a la fecha 23 de la Eredivisie.

A pesar de que el Feyenoord –tercero en la liga holandesa– jugó media hora con un hombre menos por la expulsión de Sven Van Beek al minuto 59, se fueron arriba en el marcador con un golazo de Nicolai Jorgensen al 70’.

10 men Feyenoord lead away at PSV thanks to a solo Jorgensen screamer! Unreal scenes pic.twitter.com/QxFJdmxBcI

— jonas (@ToastedJonas) February 24, 2019