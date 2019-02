México queda en grupo complicado del Mundial Sub 20

México jugará en el potente grupo B, en el que está la campeona sudamericana, Ecuador e Italia en el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en Polonia.

El sorteo, celebrado este domingo en el Gdynia Arena con la participación del brasileño Bebeto y el portugués Fernando Couto como grandes figuras internacionales, situó al cuadro colombiano en el grupo A junto a los locales, ante los que se estrenará en el estadio Widzew Lodz, la modesta Tahití y Senegal.

