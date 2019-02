VIDEO: Luis Fonsi pone a bailar “Despacito” a los asistentes al Abierto de Acapulco

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi fue uno de los invitados especiales en el Abierto Mexicano de Tenis 2019 y puso a bailar a los asistentes al torneo que se desarrolla en Acapulco, Guerrero con su famosa canción ‘Despacito'.

Fonsi participó en el Kids Day del evento, en el cual los niños pueden convivir con los tenistas participantes y pelotear un momento dentro de la cancha.

El cantante aprovechó el momento para tomarse fotografías con el tenista español Rafael Nadal y con su compatriota boricua Mónica Puig.

The moment when you make fistbump with your tennis idol @NickKyrgios 🤜🤛#AMT2019 #CelebratingTennis @ATP_Tour. pic.twitter.com/FE9Uim4RCu

— Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 24, 2019