VIDEO: Tony Hawk impulsa a su hija en el mundo del skate

Para muchos, Tony Hawk sigue siendo el mejor skater de la historia sus 50 años, sus trucos y sus diferentes hazañas siguen siendo imitados por las nuevas generaciones de skaters en todo el mundo, pero Tony Hawk buscará transmitirle todos sus conocimientos a su hija, quien apenas está dando sus primeros pasos en el mundo del skate.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Tony Hawk, mostró cómo es que apoya a su hija para se anime a dar sus primeras rodadas sobre una rampa y así poder seguir sus mismos pasos en el mundo del skateboarding.

“Mi hija superando su miedo en tiempo real (espérenlo). Podría haber estado más nerviosa de lo que era”, escribió en la publicación.

My daughter overcoming her fear in real time (wait for it). I might have been more nervous than she was.

👧🏼🛹⬇️ pic.twitter.com/IG6awFIHA3

— Tony Hawk (@tonyhawk) February 23, 2019