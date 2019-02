Futbolistas y entrenadores que han criticado la prensa deportiva en México

Esta semana fue cuestionado el Periodismo Deportivo en México por el portero argentino del América, Agustín Marchesín, y por el director técnico del Cruz Azul, Pedro Caixinha. Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede o que los deportistas se pelean con reporteros. Aquí te dejamos un recuento de algunos de ellos.

Pedro Caixinha

El director técnico del Cruz Azul desaprobó los rumores de la prensa acerca de que la directiva ya tenía en planes reemplazarlo con el técnico argentino Matías Almeyda y criticó a los medios de comunicación mexicanos por “difundir fake news” y ocupar el segundo lugar mundial en este rubro.

#CruzAzul 🚂 Pedro Caixinha habla sobre las fake news y cómo afectan en el futbol. pic.twitter.com/zte0qChMVl — Violeta Alva (@Viioletitta) February 25, 2019

Agustín Marchesín

El portero del América fue cuestionado por señalar a la afición que no los escuchaba gritar tras el gol de su compañero Nicolás Castillo, quien había sido abucheado minutos antes por fallar una jugada increíble ante Lobos BUAP en la jornada 8 de Clausura 2019.

“Siempre grito gol igual. Grité su gol y le pedí a la gente que lo apoyara. No hay que generar polémica por todo lo que hago dentro de la cancha o fuera porque a ustedes les encanta hablar pendejadas.

Así el enojo de Marchesín pic.twitter.com/UuX5HABYNx — JD (@j_davalos) February 24, 2019

Paco Jémez

Durante su corta estancia de un año en México, el ex entrenador español de Cruz Azul tuvo muchos roces con la prensa deportiva.

Un día le respondió a Adolfo Díaz ‘Rufo’, reportero de La Afición, que si Cruz Azul descendiera a la Segunda División y se acabara el mundo “no te tendría que ver más y sería una alegría”. Luego le aseguró que ponía su opinión en boca de los aficionados y dijo. “No haces bien tu trabajo”.

Nery Castillo

En 2009, el ex futbolista mexicano-uruguayo-italiano-griego consideró que los reporteros no están capacitados para hablar de futbol porque nunca lo han practicado, además de asegurar que no apoyan al Tri. Nery quedó inmortalizado con la frase “La diferencia es que estoy en Europa y ustedes están aquí en México”.

José Saturnino Cardozo

En su paso como entrenador de Gallos Blancos de Querétaro, en 2011, el paraguayo llamó “chismoso” a un reportero y le dijo que debería trabajar para el programa “Ventaneando” por preguntarle sobre un supuesto pleito con uno de sus jugadores.

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti

El entrenador de Tigres se enfadó con un reportero y hasta lo mandó a callarse durante la conferencia de prensa posterior a un clásico regio ante Monterrey.

Miguel ‘Piojo’ Herrera

Cuando dirigía al Tri, Miguel Herrera respondió que había “un solo pendejo” que lo atacaba, refiriéndose al comentarista Cristian Martinoli.

Tomás Boy

El entrenador llamó irresponsable a un reportero por “decir cosas indebidas en la televisión” sobre el desempeño de Monarcas Morelia. También empujó una ocasión a un reportero de cancha.