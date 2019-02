Rafael Nadal asegura estar en excelente forma física para el AMT

Rafael Nadal dio su primera conferencia de prensa en el Abierto Mexicano de Tenis 2019. La prensa fue insistente sobre la condición física del tenista, ante esto el español afirmó que estaba en excelente forma física y que no tendrá problemas ni con el tobillo ni con la rodilla. Sin embargo, el español dijo que hasta lunes fue su primer entrenamiento en tierras guerrerenses.

“Si bien es cierto que he llegado un poco justito y no he podido entrenar bien; estoy feliz de volver a Acapulco y disfrutar unos días por acá”, aunque comentó que la falta de entrenamiento es por el poco tiempo que lleva en Acapulco, se cuestiona si realmente esa es la razón.

Rafa ha sufrido distintas lesiones a lo largo de su carrera que lo han dejado fuera bastante tiempo en distintos años. Él afirma que su carrera no se ha visto mermada por las mismas lesiones. También dio su opinión sobre el tenista español David Ferrer. A lo que declaró que era un gran compañero, un gran amigo y un extraordinario rival.

Los dos españoles han compartido equipo en Copa Davis y también en Juegos Olímpicos pero han disputado finales en Roland Garros y el ATP de Barcelona, así como en la edición del año 2013 también se enfrentaron en la final del Abierto Mexicano de Tenis. “David será recordado como una gran persona y como uno de los jugadores más importantes en los últimos 20 años”, dijo.

Tras abrir la Rafa Nadal Academy en 2016 en su natal Mallorca, España. La semana pasada inauguró su escuela en México. “Evidentemente nos gustaría ayudar a mediano y largo plazo a jugadores jóvenes mexicanos. El tenis mexicano no está pasando su mejor momento. Por lo cual sí que sería muy bueno poder sacar un jugador.”

Aunque no deja de ser una expansión económica, el tenista está interesado en levantar el nivel de nuestro país. Empero, Rafa comparó la academia española con la de territorio mexicano. “No nos vamos a engañar. Donde realmente estamos formando a los niños en tenistas profesionales es en Mallorca. Porque tenemos residencia, centro médico y tenemos todas las facilidades.”

Con referencia a su vida privada del español no realizó ningún comentario. Sólo en referencia al retiro de David Ferrer. “Ahora se enfocará en otro tipo de cosas que también son muy bonitas y muy importantes.” Aunque su boda se realizará en el otoño de este mismo año. No ha declarado si afectará en su calendario deportivo.