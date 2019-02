César Martinez, reportero de Televisa Deportes y que fue señalado por tratar de desprestigiar a los jugadores del Cruz Azul, respondió al comunicado del equipo cementero y aseguró que no le dieron el contexto adecuado a sus palabras y que ni siquiera insinuó que alguien se dejara ganar.

“No le dieron el contexto adecuado, no la escucharon adecuadamente o no la vieron siquiera, porque en él menciono que hay un grupo de futbolistas dentro de Cruz Azul, que lo hay, que no comulga con el trabajo de Pedro Caixinha. Que estarían, palabras más, palabras menos, contentos con su dimisión, renuncia o cese. En ningún momento mencioné que algún futbolista de Cruz Azul se dejara perder, errara un gol a propósito o se dejara meter un gol. Eso no se mencionó en el contenido de mi opinión”, declaró a través de un video publicado en la cuenta de Twitter de TED.

De igual forma, aseguró que nunca la opinión de un periodista ha provocado que un equipo se proclame o no campeón, pero si enfatizó que le parece un exceso que lo consideren desestabilizador del equipo.

“En tantos años del periodismo, hasta el momento que yo sepa, ninguna opinión ni ninguna información hace campeón o no a un equipo, no lo hace jugar mejor o no. Los jugadores del Cruz Azul están en su derecho de unirse, de hacer grupo, de ir sobre un mismo objetivo y como aficionado al Cruz Azul lo celebro; ya lo de mencionar mi nombre o mencionarme como desestabilizador me parece un exceso”, agregó.

La Máquina publicó esta tarde un video en el que aparecen sus jugadores, encabezados por su capitán Jesús Corona, quien dice que César Martínez sólo está desprestigiarlos y poner en tela de juicio su trabajo, cuando en realidad están unidos y apoyando a Pedro Caixinha.