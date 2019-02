Jugadores de Cruz Azul presumen su unión y responden a reportero

El plantel del Cruz Azul, encabezados por Jesús Corona, mandaron un comunicado dirigido al reportero de Televisa Deportes, César Martínez, a quien señalan por tratar despretiagiarlos.

Mia Khalifa es operada de un seno por 'culpa' del hockey

Henry Martín da balonazo a aficionada; la busca en el Azteca y regala jersey

“El siguiente comunicado va relacionado en cuanto a los comentarios hechos por el reportero César Martínez, en el cual trata de desprestigiar y de poner en tela de juicio el trabajo y esfuerzo de todos nosotros como jugadores, nosotros como jugadores comprometidos con la institución, con nuestra afición y en especial con nuestro entrenador Pedro Caixinha y cuerpo técnico”, dice Corona en la grabación.

Comunicado Oficial:

Nuestros jugadores están totalmente comprometidos y trabajando profesionalmente para lograr los objetivos planteados en este torneo.

Desestimamos cualquier información que pretenda poner en duda la honestidad e integridad del plantel.#UniónAzul pic.twitter.com/v9amuPOdHy — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) February 26, 2019

El reportero indicó que varios jugadores de la Máquina cementera están a disgusto con el entrenador portugués y por lo mismo no rinden a su máximo nivel, aunque aclaró que esto no necesariamente es premeditado. Pero por el momento César Martínez no ha respondido al mensaje del Cruz Azul.

La de hoy de @ovaciones … La operación cicatriz era necesaria y debía ser a tiempo… De inmediato (hoy) Peláez y Caixinha la iniciaron… pic.twitter.com/CurJVCzKQQ — César Martínez (@cesarmartinezmx) February 26, 2019

De igual forma, el equipo cementero quiso mostrar que no hay desunión dentro del plantel, por lo que publicaron una foto en la que aparece jugadores, cuerpo técnico y directivos, incluyendo Ricardo Peláez.