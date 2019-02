América está más arriba de Pumas: Nico Castillo

Nicolás Castillo tiene poco tiempo en el América pero asegura que el América es un club importante en el mundo y que se encuentran por encima de los Pumas.

"América es un equipo muy importante en todo el mundo y en comparación de Pumas creo que esta más arriba en tema de la gente, en la palestra de la prensa, que siempre hablan del club, es una presión linda que siempre estén hablando de ti y de tu club”, declaró el futbolista chileno en entrevista para Fox Sports.

De igual forma indicó que aceptó jugar con las Águilas desde que supo del interés de Miguel Herrera, ya que le dio la oportunidad de cambiar de aires.

“En el primer momento que llamó Miguel, que me llamó Santiago, mi decisión era venir aquí, venir a jugar. No estaba pasando por un buen momento con el club con el que estaba y necesitaba ese segundo aire para poder llegar a lo más importante que es mi selección. Desde que llegué, el técnico y mis compañeros me han dado la confianza”, dijo.

Por último, aceptó que para su debut en la Liga MX, que fue ante su ex equipo Pumas, vivió una semana muy nervioso y que estaba al cien físicamente.

"En cuanto a la llegada a CU fue una semana muy difícil, tenía mucho nervio, llegando al partido me solté, fue difícil. No me podía mover, no me daban las piernas”, agregó.