El jugador mexicano de Hockey que deportaron de Estados Unidos y ahora triunfa en Europa

El futuro del mexicano, Héctor Majul, era bastante prometedor en el Hockey de los Estados Unidos, sin embargo, en 2017, las autoridades estadounidenses le negaron la entrada al país vecino y se vio obligado a cambiar sus horizontes por lo que actualmente brilla en el Hockey de Lituania en Europa.

También te puede interesar

'Canelo' Álvarez explicó por qué ya no quiere enfrentar a mexicanos

Majul es miembro de la Selección Mexicana de Hockey Sobre Hielo y su andar por este deporte se complicó en 2017; Durante casi toda su vida ha jugado Hockey, su pasión y calidad lo llevaron a Arizona -con apenas 14 años- gracias a la invitación que le hizo uno de sus entrenadores que tenía en México.

Truly an international day and upcoming show just finished a great interview with Mexico's best hockey player… @TufikMajul pic.twitter.com/tkPgQv17PD — Ice Time Hockey SW (@icetimesw) June 6, 2017

Durante ese etapa estuvo con una visa de estudiante, posteriormente le concedieron una visa de deportista amateur, la cual es conocida como P1, más adelante, en 2015, ingresó al Curry College en Massachusetts para jugar en la División III donde le concedieron una nueva visa de estudiante.

Luego de dos exitosos años jugando para el Curry College, Majul realizó un viaje a México para visitar a su familia, pero al intentar regresar fue detenido por agentes migratorios en el Aeropuerto William P. Hobby de Houston, tal como lo documentó The New York Times.

Tras ser cuestionado por los agentes migratorios, Majul dijo que quería regresar a Estados Unidos para continuar su carrera en el Hockey, por lo que los agentes consideraron que violaba las reglas de la visa de estudiante y decidieron retirarle la visa antes de deportarlo a México y castigarlo con 5 años sin poder entrar a ese país.

Pese a que el jugador de Hockey, su familia y su abogado intentaron apelar la decisión, las autoridades estadounidenses no dieron marcha atrás en su castigo y Majul no pudo continuar su carrera en Estados Unidos.

También puedes leer

Pequeño aficionado del Santos hace su tarea en pleno partido

Ante la negativa de las autoridades de revocar el castigo, el mexicano recibió una invitación para jugar en Suiza por lo que Héctor Majul inició su aventura en El Viejo Continente. Luego de algunos meses jugando para el equipo HC Davos, su permiso como turista estaba por terminarse y se vio obligado a continuar su aventura en Serbia.

Posteriormente, Majul recibió una invitación para unirse al club Hockey Punks de Lituania, donde actualmente juega y busca retomar el nivel que lo llevó a ser líder de la Selección Mexicana de Hockey sobre hielo.

El castigo de Majul termina en 2022 y el mexicano no descarta la idea de volver a jugar hockey en Estados Unidos: “Tal vez para que pudiera pasar al siguiente nivel, tenía que venir a superar esto primero”, comentó a The New York Times.

PUBLIMETRO TV