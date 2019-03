Kyrgios se enfrentará a Zverev en la final del Abierto Mexicano de Tenis

Luego de dos puntos para partidos errados, la tercera fue la vencida para el tenista australiano Nick Kyrgios, quien se clasificó a la final del Abierto de Acapulco tras vencer al estadounidense John Isner.

Kyrgios, quien sorprendió en Acapulco tras dejar fuera a tenistas como el español Rafael Nadal, se impuso a Isner por parciales de 7-5, 5-7 y 7-6 (9/7) luego de dos horas y 22 minutos en la Cancha Central de Mextenis.

El italiano Andreas Seppi, Nadal en segunda ronda, el suizo Stan Wawrinka e Isner, tercero de la siembra, fueron los rivales que eliminó el australiano para llegar a la final, donde se medirá con el segundo favorito.

Can't stop, won't stop!

🤜💥🤛@NickKyrgios powers into his first final of 2019 with a 7-5 5-7 7-6(7) victory over John Isner in Acapulco. pic.twitter.com/R9Mk5eGkgl

— Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2019