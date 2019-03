Marco Fabián marca su primer gol con Philadelphia en la MLS

Marco Fabián marcó su primer gol con el Philadelphia Union en la derrota 1-3 de su equipo ante el Toronto FC en el arranque de la temporada 2019 de la Major League Soccer de Estados Unidos.

El delantero mexicano marcó de penal al minuto 73 cuando su equipo perdía 0-2. Sin embargo, la anotación del exjugador de Chivas sólo sirvió para acortar distancias momentáneamente.

You never forget your first #DOOP . Welcome to Philly @MarcoFabian_10 pic.twitter.com/acPctgNpHB

.@andreblake29 standing tall on that PK, @marcofabian_10 putting away his debut goal…and a couple clooose calls.

Hit ▶️and head here for our Match Recap 👉 https://t.co/KxUUCheZh2 #DOOP pic.twitter.com/2UhNV3OTB8

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) March 3, 2019