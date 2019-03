Esqueda marca gol que acerca a su equipo al título en la India

El delantero mexicano Enrique Esqueda anotó este fin de semana el gol con el que el East Bengal de la I-League de la India venció de visitante 0-1 al Minerva Punjab en la penúltima jornada y mantiene a su equipo en la pelea por el título.

Enrique Esqueda Paleta proves,you get what you pay.

If you pay good price with a honest intent,you get a @paletaesqueda9 who scored once more a crucial goal for Quess East Bengal & stretched the iLeague to the final round for champion decider@Alemengar @marioriverasoy @NodarPaz pic.twitter.com/e5iO4rcC93

— EAST BENGAL News Analysis (@QEBNA) March 3, 2019