Zlatan Ibrahimovic elogia el talento del su compañero mexicano Efraín Álvarez

Este sábado arrancó la temporada 2019 de la MLS y el mexicano, Efraín Álvarez, tuvo una actuación brillante en su debut con el LA Galaxy, debido a que entre otras acciones, fue el encargado de asistir para el gol del empate, por lo que su compañero de equipo el sueco, Zlatan Ibrahimovic, elogió el talento del seleccionado nacional y destacó su potencial.

"Es el mejor talento joven en MLS de lejos. El club, el equipo, el entrenador lo tienen que cuidar de la mejor manera. Necesita trabajar duro, no perder el enfoque, enfocarse y no perderlo por toda la atención. Que siga trabajando”, comentó.

What a play from the 16-year-old @efrain_alvarez1 👀@Dsteres44 gets things level at @dignityhealthsp! #LAvCHI pic.twitter.com/UqKYKp2IEd

— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 3, 2019