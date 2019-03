Efraín Juárez vuelve al futbol europeo

El mexicano Efraín Juárez cerró su fichaje con el equipo noruego Vålerenga Fotball para lo que resta del año, después de superar los entrenamientos y partidos amistosos de prueba durante la pretemporada del equipo en España.

El defensa mexicano firmó su contrato con Vålerenga Fotball de Olso que lo vincula con la institución hasta finales de 2019 y así continuar su carrera en el viejo continente, bajo las órdenes del director técnico del equipo Ronny Deila.

“Estoy muy agradecido y feliz por esta oportunidad y espero con ansias los desafíos con el resto del equipo; los compañeros y Ronny fueron claros y espero lograrlos juntos y darles a nuestros seguidores algo para disfrutar”, expresó el azteca de 31 años.

So happy, exciting and proud to sign for my new club @ValerengaOslo

A new chapter, challenge in my carreer.

Will put all my effort and work to succeed together with this amazing Club this season

Kom igjen, Enga💪🏼🇳🇴 pic.twitter.com/IIvJOiFAoP

— Efraín Juárez (@efrajuarez) March 4, 2019