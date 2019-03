Futbolista profesional Sydney Leroux entrena con cinco meses de embarazo

La futbolista estadounidense Sydney Leroux Dwyer sorprendió en Twitter al compartir unas fotografías en las que se le ve entrenando con su equipo Orlando Pride a pesar de tener 5 meses y medio de embarazo.

“No pensé que estaría iniciando la pretemporada con 5.5 meses de embarazo pero aquí estamos”, publicó la futbolista profesional de 28 años de edad, quien ya tiene un hijo llamado Cassius.

#ad As many of you know, Baby #2 is on its way this year! I'm so excited but I’m also nervous. One thing I don’t have to worry about is diapers. From #LittleSnugglers to #PullUps, @huggies has me covered! Check them out on @amazon: https://t.co/9CmBnEaEhB pic.twitter.com/H9lQ5Mvidj

— Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) February 7, 2019