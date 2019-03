Le recuerdan a Ana Guevara cuando dijo que los paralímpicos 'eran más fáciles'

Ana Gabriela Guevara es recordada por muchos como una atleta ganadora y digna representante de México en todas las competencias donde vio actividad, pero está el otro lado, el que no olvida sus comentarios denigrantes y peyorativos, sobretodo hacia el trabajo de los atletas paralímpicos, tal y como lo cuenta Alejandro Pacheco.

FOTOS: HULK BRASILEÑO ACEPTA RETO DE HULK IRANÍ PARA UNA PELEA DE MMA

En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Guevara declaró que los paralímpicos le parecían más sencillos: “Son más fáciles porque hay menos países, menos atletas, y más oportunidades”, recordó Pacheco en una entrevista para Récord, esperando que ahora que Guevara es titular de la Conade exista mayor apoyo para los deportistas que presentan una discapacidad.

“Yo creo que sí debería (haber un cambio) porque ella fue deportista, ella sabe qué tan difícil es este medio. A ella le preguntaron una vez, por qué los deportistas paralímpicos traían más medallas que los convencionales, ella se expresó muy mal de nosotros diciendo que era más fácil y que era un estilo de vida, nos minimizó, quien sabe si esta vez venga con más conciencia, me imagino que sí. Guevara nos puede entender, anteriormente estaba una persona que no sabía nada de deporte”, abundó Pacheco en relación a Alfredo Castillo.

El atleta mexicano de 28 años y quien padece un problema visual, ha tenido que cantar en el metro para obtener recursos, ya que la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales y la Conade, le retiraron los apoyos: "Yo tenía ese apoyo porque me lo había ganado, con tiempos, con competencias, pero cuando llegan estos hombres (Efraín Mora) a la Federación lo agarran personal conmigo, porque este señor era presidente de la Federación del Distrito y yo estaba con ellos, pero como no había apoyos decidí salirme y comienza el enojo por haberme ido a otros estados a representar, pero cuando lo logran meter en la Federación de Ciegos es cuando me empieza a castigar.