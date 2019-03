Chucky Lozano planea jugar más tiempo en Holanda

Hirving Chucky Lozano se ha convertido en el jugador más destacado del PSV Eindhoven por lo que los rumores lo colocan en diversos equipos de Inglaterra, España o Italia; sin embargo, reveló que le gustaría quedarse más tiempo en Holanda pero no se cierra a ningún cambio.

“Todavía falta tiempo, vamos a ver qué sucede en este periodo y hay que pensar bien en lo mejor para mi familia y para mí. Entonces, creo que es lo principal, falta tiempo y ojalá que algo bueno venga”, declaró en entrevista para ESPN.

De igual forma aceptó que sí hubo acercamientos con el Manchester United, pero no especificó si fue en el último mercado de transferencias o antes.

“Fueron algunas personas de visoria y vieron un poco como jugaba pero nada más. Sí hubo acercamientos” dijo el Chucky.

Sobre su compatriota, Erick Gutiérrez, confía que pronto muestre su potencial, pero sabe que el técnico es quien tiene la última palabra sobre cuando jugará o no.

“Tiene mucha calidad, pero al final la decisión es del técnico, yo creo que se siente bien, se siente cómodo. Yo creo que como todo jugador quiere jugar, quiere estar en el campo, y así es, y ahora le ha tocado estar en la banca, pero algún día va a poder mostrar el futbol que tiene”, comentó.

Otro tema que tocó es la MLS, liga que no ve como un retroceso y que él consideraría jugar en Estados unidos, aunque su prioridad sería el futbol mexicano.

“No lo descarto ir a la MLS pero gracias a Dios me esta yendo bien aquí, estoy joven y tengo más carrera. Falta mucho tiempo y no sabemos después que venga pero no lo descarto. Creo me inclinaría por volver a México. No se si volvería a Pachuca porque todos son buenos clubes y elegiría el que sea mejor para mi”, explicó Lozano.

Por último, el Chucky considera que México no clasificará fácilmente al Mundial de Catar 2022, pero Gerardo Martino los ayudará a trascender y que los jóvenes futbolistas, como Diego Lainez, tendrán un papel fundamental.

“Claro que sí, es un gran jugador, lo poco que he visto es muy bueno y hay que darle oportunidad y ojalá que lo haga de la mejor manera. Veo un muy buen futuro porque hace poco juntaron a muchos jóvenes en la selección que tienen mucho talento pero creo que viene bien, hay futuro y muchos jugadores”, agregó.