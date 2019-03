¿Por qué extraña el Real Madrid a Cristiano Ronaldo?

La temporada 2018-19 ha resultado una verdadera pesadilla para el Real Madrid. Tras la salida de Cristiano Ronaldo, el club español ha ido a la baja y no encontró a alguien para suplir la baja del futbolista portugués.

Neymar se divierte con la cantante Anitta y su ex abandona Instagram

Le recuerdan a Ana Guevara cuando dijo que los paralímpicos 'eran más fáciles'

Los merengues quedaron eliminados en la semifinal de la Copa del Rey a manos de su eterno rival, el Barcelona. En la Champions League fueron despachados por el Ajax en octavos de final; y en la Liga española está a 12 puntos del Barça, por lo que todo parece indicar que se quedarán esta campaña sin títulos.

Cuando se fue Cristiano al finalizar la temporada pasada, muchos dijeron que el equipo era más importante que un jugador y que no iban a extrañar al portugués, pero todo parece indicar lo contrario.

CR7 es el goleador histórico del Real Madrid. En nueve años consiguió 450 goles, es decir 50 goles en promedio por campaña. De esta forma queda claro que una de las principales cosas que extraña el equipo es la cuota goleadora de Ronaldo.

El Madrid sí ha tenido ocasiones de gol en sus encuentros pero no tiene la contundencia de Cristiano.

El originario de Funchal, Madeira, también colaboraba con asistencias, en sus nueve temporadas acumuló 120 pases de gol que también ayudaron al club.

De igual forma en el conjunto merengue se nota la falta de liderazgo. Cristiano Ronaldo era señalado muchas veces de individualista pero provocaba que elevaran su nivel y no dudaba en regañarlos si hacía falta, mientras que ahora algunos no rinden de la misma forma. Además hacía que el equipo jugaran para él y aunque a muchos no les gustara eso al menos se tenía definido un estilo de juego algo que no sucede ahora.

Cristiano ganó con el Real Madrid dos Ligas de España, dos Copas del Rey, dos Supercopas españolas, cuatro Champions League, tres Supercopas de la UEFA y tres Mundiales de Clubes.