Despiden a técnico en Paraguay acusado de tener relaciones con la esposa de un futbolista

Entre rumores de infidelidad fue despedido el técnico Leonel Álvarez, quien hasta hace unos días dirigía al Libertad de Paraguay. La sorpresiva destitución del estratega se dio un día después de la goleada 4-1 ante la Universidad Católica de Chile, en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A través de Twitter el club hizo el anuncio, sin embargo, no entraron en detalles ni mencionaron los motivos que llevaron a la ruptura entre el técnico y el equipo. Distintos medios locales apuntaron a que la destitución se debió a que Álvarez habría sostenido relaciones con la esposa de un conocido del futbol mexicano, Edgar ‘El Pájaro’ Benítez.

Sin embargo, luego de que se diera a conocer esta información, la pareja de Benítez, Patty González, desmintió la situación: “Es completamente falso, aseguro. “Por mi lado está más que aclarado y espero que la gente del club en algún momento aclare la situación. La verdad es que no tenemos nada que ver en la situación”, asevero.

Acá, Patty Gonzalez, esposa del jugador de @Libertad_Guma Edgar ‘el pájaro’ Benitez, aclara que no tiene nada que ver con Leonel Álvarez luego ser relacionada con el estratega paisa. pic.twitter.com/kbWkgtwcYj — J. Camilo Villa M. (@juanvillamunera) March 7, 2019

No obstante, el escándalo no paró tras las declaraciones de González pues surgió otra versión pues en el programa de televisión paraguayo “Teleshow” donde señalaron que Óscar ‘Tacuara’ Cardozo, el goleador del equipo, fue el que tuvo relaciones con la pareja del técnico Leonel Álvarez, la modelo Johana García, quien es 20 años menor que el entrenador de 51 años.



















Hasta el momento, la situación no ha quedado esclarecida, sin embargo, asesor jurídico del club, Gerardo Acosta, remarcó en conferencia de prensa que “todas las historias que parecieron son producto de la fantasía de gente malintencionada, que quiere afectar la honorabilidad y buena reputación de jugadores y familias del club”, no obstante, no dejó en claro el motivo del despido del entrenador colombiano.

