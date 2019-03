¡Ya son ocho! Maradona reconocerá a tres hijos más en Cuba

Diego Armando Maradona continúa dando de qué hablar, tanto dentro y fuera de la cancha, muestra de ello es la noticia que sorprendió a gran parte de Argentina la mañana de este viernes al revelar que el técnico reconocerá a tres hijos más que tiene en Cuba.

"Tiene tres hijos en Cuba y los va a reconocer. Vamos a hacer las pruebas de ADN. Son de mujeres distintas y Diego los va a reconocer cuando vuelva a Cuba", mencionó al diario Clarín Matías Morla, abogado y mano derecha de El Pelusa.

De oficializarse la noticia, ya serían ocho hijos los que tendría Maradona, ya que los tres cubanos se sumarían a Dalma, Gianinna, Diego Jr, Jana y Diego Fernando.

"No sabía nada de eso, pero yo mantengo lo que siempre dije: son mis hermanos y no tengo ningún problema en conocerlos y tener una relación con ellos. Si me informaran de esto, no tengo problema, como siempre", mencionó Diego Junior.

Maradona continúa alistándose de la mejor manera con los Dorados de Sinaloa de cara al duelo ante Zacatepec correspondiente a la jornada 11 de la Liga de Ascenso MX del torneo Clausura 2019, además de que el próximo martes 12 de marzo visitará a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario para disputar el choque de cuartos de final de la Copa MX.













