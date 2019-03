Con abucheos y silbidos el Camp Nou recriminó la pobre actuación de Coutinho

Esta mañana el Barcelona logró remontar un marcador adverso y termino venciendo al Rayo Vallecano por marcador de 3-1, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para los jugadores blaugranas, en especial para Philippe Coutinho, quien no ha podido llegar a su mejor nivel con el equipo dirigido por Ernesto Valverde. El brasileño no tuvo su mejor partido y prueba de ello es que cuando fue sustituido por Rakitic al minuto 80, el Camp Nou aprovechó para recriminarle su pobre actuación con abucheos y silbidos.

Desde el inicio del encuentro contra el Rayo Vallecano, el brasileño se mostró indolente por muchos muchos minutos en el terreno de juego y cuando se le presentó la oportunidad de abrir el marcador, simplemente no supo aprovecharlo; sacó un tiro sin potencia hacía donde estaba el guardameta Macedonio, Stole Dimitrievsky, ocasionando el enojo de la afición culé, a quienes aparentemente se les está acabando la paciencia.

Pese a las actuaciones de Coutinho su entrenador y su equipo lo respaldan, así lo declaró Gerard Piqué al finalizar el partido: "Está haciendo una buena temporada. El coste del jugador fue muy alto y eso también implica que haya más expectativas respeto a él. Es lo que hay. La reacción de la gente hay que aceptarla porque son nuestros seguidores y hay que respetarlos pero como compañeros hay que darle todo el ánimo. Le necesitamos al mejor nivel”.

De no mostrar mejores en su rendimiento, la continuidad de Coutinho en el Barcelona podría ponerse en tela de juicio en el mercado de fichajes del próximo verano. En los últimos 15 partidos que ha disputado en La Liga no ha marcado ningún gol; la última vez que anotó fue ante el Real Madrid en octubre del 2018.

