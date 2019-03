VIDEO: Daniel Suárez llega a los golpes con otro piloto en la NASCAR

El mexicano, Daniel Suárez protagonizó un momento bochornoso durante la clasificación de la cuarta carrera de la NASCAR en la Cup Series 2019 al llegar a los golpes con el piloto Michael McDowell.

Y es que el regiomontano se molestó con el número 34, acusándolo de que no lo dejó pasar de manera deliberada en la primera ronda de clasificación, los ánimos se calentaron en la pista del ISM Raceway y ambos pilotos se encararon para después llegar a los golpes, video que fue compartido por la misma NASCAR mediante su cuenta de Twitter.

ICYMI: @Daniel_SuarezG, @Mc_Driver get physical on pit road during #BuschPole qualifying.

