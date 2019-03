'Contra América nos jugamos todo': José Cardozo

La semana será fundamental para Chivas. El Clásico Nacional se disputará por partida doble y en el Rebaño Sagrado existe consciencia de la importancia que tendrán los duelos frente al América. En cuestión de días, el cuadro que dirige José Saturnino Cardozo se jugará la vida en la Copa MX y el mantener vivas sus aspiraciones en la Liga MX.

“Tenemos dos partidos en puerta en los que nos jugamos todo. En uno prácticamente te juegas la Liguilla y en el otro el pasar la ronda en la Copa, son muy interesantes para que podamos despertar nuevamente. El equipo va a llegar bien, hay que recuperar al plantel para estar al 100, tenemos que meternos en la cabeza de que los Clásicos se ganan y enfocarnos en eso”, explicó el técnico rojiblanco.

Para esta fundamental semana, Chivas no llega en el mejor momento. Desde su victoria en el Clásico Tapatío, por 3-0, no conoce la victoria en Liga. Ya son tres partidos sin ganar y sin marcar gol. El sábado pasado, apenas pudo empatar 0-0 en casa del Querétaro, a pesar de tener control del encuentro en La Corregidora.

“Tenemos que preocuparnos porque tenemos tres partidos sin ganar y somos un equipo grande, también nos ocupamos de eso. Vienen dos encuentros muy importantes y hay que buscar el 11 ideal para buscar el triunfo el miércoles. En algún sector estamos fallando y hay que corregir. Estoy convencido de que el equipo llegará bien y convencido de su juego para ganar”, añadió el técnico del Guadalajara.

El último punto sumado por Chivas no dejó satisfecho al entrenador paraguayo. “No salí bien porque el equipo tuvo que hacer ganado el partido. Nos falta peso en el área, por eso insistimos con Madrigal, Ronaldo creo que entró tarde. Lastimosamente nos falta el gol y tenemos que convencernos de terminar las jugadas. Hay que insistir en tener la inventiva del jugador de tres cuartos de cancha hacia el frente y terminar las jugadas”, detalló.

“Creo que contra Querétaro fuimos inoperantes arriba. Me parece que el equipo tuvo el control del juego los 90 minutos, pero esto se gana con goles. Está perfecto que tengamos el balón y no se lo prestemos al rival, pero generamos y nos falta concretar”. Tuvimos orden, pero me falta peso arriba y terminar las jugadas, porque el equipo genera, intenta tener buena coordinación, pero tenemos que seguir trabajando”, concluyó Cardozo.

