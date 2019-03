Las frases más destacadas de Zidane en su regreso al Real Madrid

Zinedine Zidane retomó la dirección técnica del Real Madrid este lunes, nueve meses después de guiarlo a su tercera coronación consecutiva en la Liga de Campeones y con la misión de reconstruir lo que se ha derrumbado tras su partida.

Aquí las principales frases del francés durante su presentación como entrenador del Real Madrid:

– Puede que el club no, pero la plantilla necesitaba un cambio. Había que cambiar. Había que hacer un cambio.

– Lo que me gustaría hacer es devolver a este club a donde tiene que estar.

– Me fui porque lo necesitaba. Ahora estoy muy feliz de volver a casa. Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar.

💬 Zidane: "Estoy muy contento de volver a trabajar con este gran club y con esta plantilla".#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/yLwH48uNyZ — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 11, 2019

– Yo la única cosa que sé es que (algunas) cosas vamos a cambiar.

– Me llamó el presidente y como lo quiero a él y al club, aquí estoy. No puedo decirle no al presidente.

– Es un responsabilidad grande, pero soy uno más. Soy uno más del club.

– No me olvido de lo que ganamos, pero tampoco de las cosas que hice o hicimos mal. Yo sé dónde estoy.

– Mi ambición y lo que tengo dentro nadie me la va a quitar. Voy a hacer todo lo posible para que el equipo vaya mejor.

💬 Zidane: "Mi ambición y la ilusión que tengo por volver a entrenar, nadie me las va a quitar".#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/ZQcb12hYLn — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 11, 2019

– Cristiano Ronaldo es historia de este club, pero no es el tema.

– Este es el mejor club del mundo y me alegro de formar parte de él.

– Cuando me marché era la mejor solución para todos, no sólo para mí.

– Ahora tenemos once partidos por delante y vanos a tratar de acabar de la mejor manera. Ya veremos qué pasa el año que viene.

– Estoy listo para vivir de nuevo la experiencia de entrenar al Real Madrid. Este club, al que quiero mucho, me ha dado esta oportunidad.

– Los jugadores son los primeros que saben que es un año difícil, pero no se puede hacer siempre bien las cosas y ganar. A veces hay que aceptar el cambio, que también hay cosas malas.

– El año pasado ganamos la Champions, pero en la Liga y en la Copa del Rey…

– Este club impone. Entrenar al Real Madrid es otra cosa. Puedo decirlo porque lo he vivido

