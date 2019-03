A mí me vale madre, todos me la pelan: Francisco Chacón

Francisco Chacón dio de que hablar durante el Clásico nacional de la Copa MX, entre América y Chivas, y no sólo por sus decisiones arbitrales sino por las actitudes que mostró durante el encuentro.

Después de que las Chivas reclamaran un penal, durante el primer tiempo, varios jugadores le reclamaron y el silbante puso fin a la discusión diciéndole a Dieter Villalpando: “ A mí me vale madre, todos me la pelan”.

"A mi me vale madre… Todos me la pelan"@SanCadilla que dice Chacon que no esta nervioso pic.twitter.com/0cvI8Lggit

— Carlos Gamez (@charlygamez) March 14, 2019