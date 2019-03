Abren investigación a Chacón, árbitro del Clásico Nacional

La Comisión Disciplinaria abrió una investigación a Francisco Chacón Gutiérrez, árbitro encargado del Clásico nacional que se diputó en la cancha del Estadio Azteca y el cual ganó el América por 2-0 frente a Chivas en los cuartos de final de la Copa MX.

"La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informa que, abrió un procedimiento de investigación de oficio en contra del Árbitro Francisco Chacón Gutiérrez, por los hechos acontecidos durante el partido disputado el pasado 13 de marzo de 2019; correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo de Copa MX, Clausura 2019, entre los Clubes América vs. Guadalajara. La Comisión Disciplinaria analizará las pruebas aportadas y determinará lo conducente", informó en un comunicado la FEMEXFUT.

Y es que el silbante fue uno de los protagonistas del duelo, ya que no marcó algunas faltas que debía amonestar, así como el mal vocabulario que usó en la cancha frente a los jugadores, al decir que: "a mi me vale madre, todos me la pelan", aunado a ello, la burla que le realizó a Miguel Herrera dentro del terreno de juego al figurar que no tenía cuello.

Pese al polémico arbitraje, las Águilas fueron superior de inicio a fin ante Chivas, resultado con el que sellaron su pase a las semifinales de la Copa MX, instancia donde se medirán a los Xolos de Tijuana, equipo que buscarán doblegar para obtener su pase a la gran final de la competencia.

