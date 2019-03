Cardozo y las frases de su fracaso, luego de la derrota ante América

El técnico del Guadalajara, el paraguayo José Cardozo, asumió la culpa en la eliminación de la Copa MX y aseguró que su equipo murió de nada ante América, aunque hay una pronta revancha el sábado, pero sus declaraciones derrotistas al termino del duelo llamaron la atención.

Y es que del estratega irreverente y hasta soberbio en algunos casos, que salía a conferencias anteriores, no quedó nada la noche del miércoles, pues tal parece que a Cardozo por fin le cayó el 20 de dónde está parado y de lo mal que su equipo puede llegar a jugar, ya que no es la primera vez que muestran un funcionamiento temeroso frente a rivales importantes, pues ante Monterrey de igual manera trataron de arrancar el duelo esperando al contragolpe, y los errores defensivo los pagaron muy caros.

LAS FRASES DE CARDOZO:

-Es un clásico y siempre al final el responsable soy yo, el equipo venía un poco nervioso

-El equipo no jugó nada bien, nos morimos de nada

-No podíamos hacer dos o tres pases seguidos, individualmente hemos caído un poco, pero hay que darle vuelta a la página

-Hoy no se salva nadie, yo no busco un equipo que juegue así, me gusta que luche, intentar jugar siempre, que muestren actitud

-Me parece que nos faltó coordinación, nos va a servir para el futuro que es el sábado, nos duele”

-Estoy seguro que va a cambiar la actitud con el apoyo de la gente”.

-Hay que estar unidos, trabajar, corregir errores el sábado, debemos cambiar la actitud