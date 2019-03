Jugando así, no podemos competir: Jair Pereira

El capitán de Chivas, Jair Pereira, no tuvo mayor contemplación al hacer una evaluación de su equipo. Tras la derrota frente al América, que eliminó de la Copa MX al Rebaño Sagrado, su autocrítica fue dura. Reconoció que jugando como se hizo en el Estadio Azteca, la noche del miércoles, no se puede competir con nadie.

“El equipo siempre trata de tener una buena actitud, a veces no salen las cosas como uno quisiera. A veces no sales en tu día, pero por actitud al equipo nunca le voy a reprochar nada, cada uno de mis compañeros una cosa siempre se trata de matar. Una cosa es que te salgan o no las cosas, pero el equipo nunca deja de correr y de luchar. Quizás no hicimos un buen arranque de partido y eso fue lo que nos costó. Tenemos que mejorar muchas cosas, porque jugando así no podemos competir contra nadie”, señaló.

“La verdad no te sientes nada cómodo. Cuando no tienes el balón es muy difícil sentirte cómodo en la cancha. Tenemos que mejorar muchas cosas, la verdad fue de los peores partidos que hemos jugado, sin lugar a duda. Te quedas con un sabor amargo, te vas triste, lo único que te queda es trabajar, no puedes opinar o decir otra cosa que no sea. Nos pasan por encima, ellos propusieron bien, la verdad propusieron un buen partido, no se les quita mérito, pero nosotros dejamos de hacer muchas cosas y dimos esa facilidad”, agregó Pereira.

Chivas no tiene tiempo para hundirse en la amargura de la derrota, pues el sábado enfrentará nuevamente al América. “Desde ayer se habló, no nos podemos quedar lamentando, no nos podemos quedar tristes, ni reprochándonos el uno al otro, porque eso no te saca adelante. Lo único que te saca adelante es el trabajo, ser analíticos, autocríticos y saber qué son las cosas que se están dejando de hacer para revertir la situación. Si uno no aprieta como jugador, difícilmente las cosas van a mejorar”, sentenció el capitán rojiblanco.

“Lo que tenemos que hacer es retomar esa confianza, porque eso hace que el jugador se pueda desenvolver bien dentro de la cancha. Tenemos que retomar eso, volver a las bases, quedan siete encuentros donde no podemos perder la cabeza. Depende totalmente de nosotros el revertir la situación”, finalizó Jair Pereira.

