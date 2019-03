Definidos los cuartos de final de la Europa League

Este viernes se llevó a cabo el sorteo para los cuartos de final de la Europa League 2018-2019, siendo el Arsenal y Napoli los duelos con mayor atracción en dicha instancia.

El Villarreal se medirán ante el Valencia; el Benfica ante el Eintracht Frankfurt y el Slavia Praha ante el Chelsea.

Tal como se había anunciado, no habrá sorteo para las semifinales, por lo que el ganador del Villarreal vs el Valencia se medirán ante el vencedor del Napoli vs Arsenal, mientras que el ganador del Slavia Praha vs Chelsea hará lo propio con el equipo vencedor del Benfica vs Eintracht Frankfurt.

