FMF pide la renuncia de Gilberto Hernández, su secretario general

La Federación Mexicana de Futbol estaría acomodando piezas internamente, por lo que solicitaría la renuncia del Secretario General, Gilberto Hernández, noticia que se confirmaría en los próximos días.

De acuerdo a la información de David Faitelson en ESPN, Hernández sería uno de los hombres más importantes en el esquema de Yon de Luisa; sin embargo, las decisiones que le han correspondido tomarlas, no han sido del agrado de todos, razón por la que le estarían pidiendo su renuncia, misma que hasta el momento, no se ha presentado, y de ser así, no se ha notificado a los medios de comunicación.

Dicho medio señala que la renuncia es un hecho, por lo que difícilmente habría alguna modificación. Incluso se menciona que Gilberto dejará su puesto pero a conveniencia de él, y no de la Federación Mexicana de Futbol, ya que en los planes de Hernández no está dejar su cargo dentro de la empresa.

OTRAS VERSIONES

Ante dicha noticia los rumores no se hicieron esperar, pues parte de la prensa mexicana aseguró que Hernández Oseguera ya renunció a la FMF, debido a la alta presión que sufre en el cargo que desarrolla, ya que tiene a su cargo la supervisión y control de Comisiones como las del Arbitraje, Disciplinaria y Controversias.

