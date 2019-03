VIDEO: Raúl Jiménez pone al Wolverhampton en semifinales de la FA Cup con golazo y asistencia

El futbolista mexicano Raúl Jiménez continúa en gran momento con el Wolverhampton y este sábado anotó un golazo y dio asistencia para el triunfo de su equipo 2-1 ante el Manchester United en el partido de cuartos de final de la FA Cup.

Jiménez abrió el marcador al minuto 70 con un gran disparo de media vuelta en el área de los Red Devils que no pudo detener el portero argentino Sergio Romero. Minutos antes el guardameta le había atajado un remate de cabeza.

🇲🇽 | @Raul_Jimenez9 spins and buries it in the bottom corner! pic.twitter.com/G0fP3ctsih

⚡ Lightning quick reactions from Romero to keep out @Raul_Jimenez9’s header!

👇 Is he the best goalkeeper in #EmiratesFACup this season? pic.twitter.com/bdLiyEtTjf

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2019