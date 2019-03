Andreescu deja a Kerber sin el título de Indian Wells

La joven canadiense Bianca Andreescu, de 18 años, se proclamó este domingo campeona en Indian Wells, al superar a la alemana Angelique Kerber, octava cabeza de serie, por 6-4, 3-6 y 6-4 en dos horas y 20 minutos.

Es la primera vez en la historia que una jugadora invitada al torneo se lleva la corona.

"Están pasando tantas cosas por mi cabeza ahora mismo", reconoció la tenista a pie de pista. "Estoy tan agradecida… Ha sido uno de los partidos más difíciles de mi vida, en un ambiente realmente increíble", indicó Andreescu, que se hace así con el primer campeonato de categoría Premier Mandatory en su carrera.

"He hecho muchos sacrificios en mi vida, y mi familia también. Hay mucho trabajo duro detrás de esto. Estoy realmente feliz. Veremos a dónde me lleva esto ahora", apuntó la tenista, que sube hasta el puesto 24 del ranking WTA con este resultado.

En un partido de mucha calidad, los nervios delataron de primeras a la germana, octava cabeza de serie, que cedió el primer juego con una doble falta. Y aunque en los dos partidos previos también se colocó 2-4 por detrás en el marcador y remontó, esta vez no fue posible.

Andreescu, que ha dejado en el desierto californiano la sensación de estar ante una nueva estrella del tenis, como ocurrió el año pasado con Naomi Osaka, fue todo un vendaval y se llevó el primer set en 41 minutos.

El primer punto de rotura que afrontó la canadiense llegó en el cuarto juego del segundo set, y ahí cedió ante el empuje de la alemana, que aprovechó ese bajón para poner la directa y forzar la manga decisiva.

La canadiense, extenuada, sacó fuerzas de flaqueza y parecía convertirse en la reina de las dejadas, lo que dejaba desconcertada a la alemana. Con 5-3 en el marcador, Kerber salvó tres puntos de partidos y consiguió un "break" esperanzador ante una rival cuyo aguante iba en picado, como demostraban los calambres que sufría.

Pero las ganas de ganar de la joven fueron mayores que esas molestias y se lanzó a por un título que le abre las puertas de par en par a un futuro brillante.

Era la primera final en Indian Wells para ambas tenistas y la primera para Kerber en un torneo Premier Mandatory.

A truly breathtaking performance!@Bandreescu_ is the 2019 @BNPPARIBASOPEN champion!

Defeats Angelique Kerber 6-4, 3-6, 6-4! pic.twitter.com/ke5gA9Xvup

— WTA (@WTA) March 17, 2019