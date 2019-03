Carlos Vela rescata al LAFC con un doblete

Vela anotó su segundo y tercer goles de la temporada en partido correspondiente a la tercera jornada de la MLS que se disputó en el Yankee Stadium ante 20,339 espectadores.

El mexicano, que no ha sido llamado por el nuevo seleccionador del 'Tri', el argentino Gerardo el 'Tata' Martino, se encargó de conseguir los goles que permitieron a su equipo venir de atrás en el marcador.

El New York City puso el 1-0 al minuto 39 por mediación del delantero rumano Alexandru Mitrita, el jugador que ha llegado al equipo para ocupar el puesto que dejó vacante el internacional español David Villa, quien al concluir la pasada temporada se marchó al fútbol japonés.

El primer gol de Mitrita en la MLS valió la pena, ya que se liberó de los tres defensores antes de sacar un disparo potente que superó por alto al arquero Tyler Miller, del LAFC, que nada pudo por evitarlo.

Vela puso el 1-1 cuando se cumplía el minuto 43, marcador con el que ambos equipos se fueron al descanso.

And the answer from Vela for @LAFC! #NYCvLAFC https://t.co/Lupnz6SLpk

— Major League Soccer (@MLS) March 17, 2019