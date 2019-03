'Soy perfeccionista, no hago nada a medias': Conor McGregor

Hoy se celebra el Día de San Patricio y quién mejor para celebrarlo que el fenómeno de las artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor. Si bien el ex campeón de UFC en dos divisiones ha estado un poco lejos del octágono en los últimos meses, eso no le ha impedido hacerse cargo de la lucha por el negocio del whisky con su marca Proper No. Twelve. Antes de esta festividad irlandesa, nos reunimos con McGregor para conversar sobre su creciente negocio de whisky y su vida dentro y fuera del deporte.

También puedes leer

VIDEO: Así se enteró 'Chicharito' del sexo de su primogénito

Después de tanto éxito, ¿por qué crees que comenzar con una marca de whisky era algo correcto para ti?

–La decisión de hacer mi propio whisky irlandés fue muy natural, casi inevitable. Siempre me ha gustado el whisky irlandés, después de todo, soy un verdadero irlandés. Mi abuelo, Dios lo tenga en su gloria, jugó un gran papel en mi gusto por el whisky irlandés. Siempre me hablaba de su amor por él, incluso cuando yo era demasiado joven para beber. Estaría orgulloso de mi whisky irlandés, Proper No. Twelve. A lo largo de los años muchas marcas de whisky irlandesas me han pedido que respalde su producto. No tengo nada en contra de acuerdos de patrocinio; tengo varios con marcas y productos en los que creo, eso no es un secreto. Sin embargo, el whisky irlandés siempre fue diferente para mí. Quería crear algo que aún estuviese aquí generaciones más adelante. El whisky es atemporal y nosotros, los irlandeses, hacemos el mejor whisky que existe.

Creo que esperábamos que crear nuestro propio whisky irlandés fuera un poco más fácil de lo que fue. Se convirtió en un proyecto largo y complicado, pero no iba a acelerar el proceso. Todos sabemos que yo prospero con un desafío y en el trabajo duro. Encontré lo mejor del negocio; la destilería más antigua de la isla de Irlanda con un historial comprobado de fabricación de whisky. Conocí a mi maestro destilador, anteriormente de Guinness, y juntos pasamos por meticulosas medidas para crear la mezcla de Proper No. Twelve. Amo a Irlanda, su tierra y su gente. Nací aquí, criaré a mis hijos aquí y moriré aquí. Quería hacer un whisky irlandés bien hecho, algo que enorgulleciera a mi gente.

También puedes leer

'Morimos como un equipo grande': Cardozo tras caer en el Clásico nacional

Los fans ya se han enamorado de la marca, ¿te sorprendió lo rápido que creció en tan poco tiempo?

–La reacción a Proper No. Twelve ha sido energizante. Hemos alcanzado nuevas alturas sin precedentes con este oro líquido. Cientos de miles de personas de todo el mundo han estado preguntando dónde pueden comprar una botella. Los comentarios que hemos recibido sobre nuestro licor y la marca han sido excelentes, y el apoyo de personas de todo el mundo me ha hecho sentir orgulloso y ha sido una experiencia que me ha hecho sentir increíblemente humilde. En el lanzamiento, les dije a todos que iba a dar mi todo y tomar el mercado del whisky por asalto, y eso fue lo que hicimos, con más por venir. Esperé que Proper No. Twelve fuera bien recibido porque es un buen whisky irlandés y tiene un precio muy razonable. Es una mezcla de grano y la mejor malta que Irlanda tiene para ofrecer. Está lleno de sabor, suave y accesible. ¿Entonces me sorprendió? No. ¿Pero esperaba vender el valor de seis meses del producto en 10 días? ¿Esperaba venderlo todo? ¡Por supuesto que sí! Sabes que te está yendo bien cuando tu competencia está reaccionando frente a ti, haciendo todo lo posible para ralentizarte y gastando mucho dinero enfocados en tu marca en las redes sociales. No hemos gastado dinero forzando la marca. Todo ha sido orgánico, real y mágico. Ya somos la marca de vinos y licores más seguida en las redes sociales del mundo. Haremos millones de botellas en nuestro primer año y estoy orgulloso de eso. También estaremos en varios países en nuestro primer año, lo cual es algo que otros dijeron que no se podía hacer. No dudes del campeón.

También te puede interesar

VIDEO: Golazo del 'Chucky' Lozano le da la victoria al PSV

¿Cómo te gusta celebrar el Día de San Patricio, además de tomar whisky?

–Me gusta tomarme un momento y detenerme para brindar y dar las gracias a los socorristas. Son unos verdaderos héroes y me siento orgulloso y afortunado de poder apoyar a los socorristas con las ventas de Proper No. Twelve.

¿Cómo te ha ayudado la lucha en el mundo de los negocios y el crecimiento de una marca como Proper?

–Siempre aplico las lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida al proyecto actual que sea, por lo que el MMA y Proper No. Twelve no son tan diferentes. Una ética de trabajo sólida, el deseo de aprender y ser responsable te llevarán lejos. Hubiera sido fácil simplemente firmar un acuerdo de promoción o hacer que otra persona haga todo el trabajo duro, las catas, y simplemente darme una descripción general. Pero no es así como hago las cosas. A lo largo del proceso de desarrollo estuve entrenando, luché, tuve un niño. Soy perfeccionista, no hago nada a medias. No iba a sacrificar la calidad o el sabor de Proper No. Twelve para tacharlo de la lista, este proyecto significa mucho más para mí que eso. Proper No. Twelve es quien soy, y aunque a veces estaba ansioso por lanzarlo al mercado –no podía esperar para compartirlo con el mundo–me alegro tanto de haberme tomado el tiempo, haber trabajado duro, haber reunido al mejor equipo del negocio, y haberlo lanzado correctamente.

Todos quieren saber cuándo te veremos de nuevo en el octágono, ¿te volveremos a ver en algún momento de este año?

–En este momento, estoy concentrado en mi entrenamiento para volver al octágono. No puedo decirles cuándo será eso, pero puedo decirles que estoy listo para cuando tenga que volver a pelear, pero no he dejado de entrenar nunca.

PUBLIMETRO TV