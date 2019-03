Portero David Ospina se desmaya en pleno juego

El portero colombiano David Ospina se desmayó en el campo este domingo en el partido liguero del Napoli contra el Udinese y fue llevado urgentemente a un hospital napolitano, donde recuperó el conocimiento.

Ospina recibió un fuerte golpe en la cabeza en el minuto 4 del encuentro del estadio San Paolo tras un choque con el argentino Ignacio Pussetto, pero quiso seguir compitiendo con un vistoso vendaje en la cabeza, hasta desmayarse en el campo unos 35 minutos después.

David Ospina's injury before his collapse in today's match against Udinese pic.twitter.com/rxPhWE0QZe

— Billy™ (@MonsignorBilly) March 17, 2019