Valtteri Bottas se corona en el Gran Premio de Australia; 'Checo' cerró fuera del Top 10

El piloto finlandés Valtteri Bottas, de la escudería Mercedes, se convirtió este domingo en el primer líder de la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Australia, primera etapa del serial, con un tiempo de 1:25.27 horas y sumar 26 unidades.

Bottas comenzó a recorrer el circuito de Albert Park con buena velocidad en el rebase de rivales y desde luego con la mentalidad en el volante para no tener errores y además ante la guardia de rivales como Lewis Hamilton, quien era uno de los favoritos para entrar al podio y que al final lo logró.

El británico Hamilton (+20.886 seg), también de Mercedes, y el belga Max Verstappen (+22.520 seg), de la escudería Red Bull, completaron el podio este domingo.

"El trabajo mental desde el año pasado y todo el del invierno ha dado sus frutos”, dijo Bottas, quien destacó que el resultado obtenido fue gracias a las buenas condiciones del auto y desde luego a la estrategia aplicada para no perder posiciones a pesar de que Hamilton había salido mejor.

"Creo que ha sido la carrera de mi vida. La salida ha sido muy buena, no sé qué ha pasado, pero ha estado todo bajo control”, expresó.

El piloto afirmó que este triunfo es un detonante para seguir con el objetivo de pelear las primeras posiciones y en la próxima parada de la F1 tratar de hacer el mismo trabajo.

El piloto mexicano Sergio Pérez se mostró contrariado por el lugar que obtuvo este domingo en el inicio del serial de la Fórmula 1, en el Gran Premio de Australia, en donde tuvo errores que lo alejaron de los primeros sitios.

“Tuve una salida muy mala, patiné bastante. No sé qué pasó y a partir de ahí todo se complicó”, dijo el piloto del equipo Racing Point, quien concluyó la carrera en el sitio 13.

Señaló que el inglés Lando Norris estuvo mejor en las últimas vueltas, sobre todo cuando faltaban seis minutos para el final de la competición, en donde se trenzaron en un buen agarre por el sitio 12, pero no pudo recuperarse y se fue un escalón abajo.

En el clásico circuito de Albert Park, Pérez se mantuvo en la pelea pero una serie de patinadas y, tal vez, desconcierto con el monoplaza hizo que perdiera visión de carrera y relegarse a la posición 13.

