El 'regaño' de Andrés Guardado a Diego Lainez

Andrés Guardado y Diego Lainez protagonizaron una curiosa escena a su llegada a Estados Unidos para incorporarse con la Selección mexicana para los próximos compromisos de la Fecha FIFA, donde se medirán a Chile y Paraguay, respectivamente.

Y es que el juvenil acaparó las miradas de la prensa, con quien amablemente se acercó para hablar, lo que no sabía es que no podía hacerlo, por lo que en cuanto el Principito se dio cuenta, lo jaló inmediatamente, "se ven bien vivos, agarran al morro que no sabe, ahorita no puedes hablar", fueron las palabras de Guardado, ante ello, Lainez se fue con el capitán del combinado azteca.

😅 No le habían avisado 😅 🇲🇽 Guardado se lleva a Diego Lainez 💎 porque los jugadores mexicanos NO deben hablar 🚫 y la joya mexicana ya estaba dándole entrevistas a los medios 🎙 pic.twitter.com/I2kRpO8Dam — MedioTiempo (@mediotiempo) March 19, 2019

Diego y Andrés se incorporaron con el Tri de Gerardo Martino para comenzar con sus entrenamientos previos al choque de este viernes, cuando enfrenten a la Selección de Chile en el Estadio Qualcomm en San Diego, California.

