Elías Hernández revela por qué perdieron la final con el América

La final del Apertura 2018 representaba una oportunidad para el Cruz Azul de tomar venganza sobre el América por la final del Clausura 2013; sin embargo, las América volvieron a superar a la Máquina y a coronarse. Elías Hernández señaló que el motivo por el que dejaron escapar el título fue porque no salieron convencidos.

“Yo creo que porque no salimos convencidos. A mí igual me quedó esa sensación, creo que el equipo dejó de hacer lo que venía haciendo en el torneo, después creo que no nos dimos cuenta de que podíamos ganar la final, sin demeritar el gran equipo que es América, pero creo que si nosotros hubiéramos apretado el acelerador hubiéramos sacado un buen resultado y hubiéramos conseguido el objetivo. Pasó más por esa parte, por lo que el equipo deja de hacer, porque el equipo no supo jugar esa final y terminamos regalándola”, señaló el centrocampista en entrevista para ESPN.

En la final de ida del Apertura 2018 los equipos no se hicieron daño pero en la vuelta, las Águilas se impusieron 2-0 ante un equipo que no tuvo respuesta.

Sobre el paso irregular que ha tenido el Cruz Azul en presente torneo se debe más ha que han dejado de correr y no a la falta de actitud.

“Rectificó el camino, se ha jugado bien. Nos costó el arranque haciendo diferencia con el torneo pasado. He visto al equipo mucho mejor, van tres triunfos consecutivos, creo que se va a cerrar de muy buena manera, el equipo ganó en confianza, pero creo que sí el equipo dejó de hacer cosas que venía haciendo el torneo pasado y eso nos costó bastante”, dijo Hernández.

Elías se encuentra fuera de actividad después de someterse a una operación en la rodilla izquierda recuperarse rápida de una lesión.