El cambio generacional en el Tricolor no existe: Manuel Lapuente

Manuel Lapuente, toda una voz autorizada en el futbol mexicano para hablar sobre la Selección Nacional, asegura que los cambios generacionales no existen en la Selección mexicana ni en el futbol y considera que el entrenador argentino Gerardo Tata Martino hizo bien en convocar jugadores jóvenes como Diego Lainez y experimentados como Andrés Guardado para su debut al frente del equipo frente a Chile y Paraguay.

¿Cómo cree que le irá a Gerardo Martino en su proceso al frente del Tri?

— Yo espero que le vaya bien. Si le va bien, le va a ir bien a todos; va a subir todo, el público… y la gente se emociona. Martino tiene los conocimientos importantes para llevar por buen camino a nuestra Selección. No veo por qué no.

¿Está de acuerdo con la convocatoria de Martino para estos dos partidos? ¿Sobra o falta alguien?

— Al parecer iba a jugar con puros (futbolistas) de la Liga MX y siempre no; no sé qué le motivó a llamar otra vez a los ‘europeos’. No está mal, pero me sorprendió, porque creo que es una buena manera de empezar. Si me pongo de analítico, a lo mejor sí daría nombres de jugadores que deberían estar o no estar. Pero de entrada, al ver la lista me parecen adecuados esos jugadores. Ahora hay que verlos jugar, eso es lo importante.

¿Cómo debe manejar Martino el cambio generacional en el Tri?

— Con todo respeto, es una jalada eso del cambio generacional. No deberían ni mencionarlo. ¿Eso quiere decir que los veteranos ya no van? ¿Vamos a regenerar todo? Eso no se hace en el futbol. En el futbol hay viejos y jóvenes, buenos y malos. Nada más. Nunca he entendido el cambio generacional, nunca lo entenderé y nunca ha existido. Con el tiempo eso va ocurriendo –que van debutando más jóvenes y los mayores van desapareciendo–, es normal, pero no es un cambio generacional.

Después de la polémica surgida con Tecatito, ¿cómo debe ser el trato con los ‘europeos’?

— Habría que ver si no quiso o no pudo venir. El ‘no quiso’, no se vale. Si no pudo, habría que analizar las causas. Tampoco hay que hacer escándalo de algo que no sucedió.

Para usted, ¿quiénes deben ser titulares?

— No he visto bien la convocatoria. Además no me atrevo a meterme. Yo sé lo que es ser técnico de la Selección y no me gustaría para nada que otro técnico extraño me dijera qué alineación debo poner. Lo primero es qué es lo que quiere (Martino) y cómo quiere jugar. En una Selección se escoge –quizá en un equipo no se puede– para jugar con determinado sistema. Eso se me hace que es lo que hizo Martino. Hay que ver si le resulta.

¿Cómo le irá en su debut ante Chile y Paraguay?

— Depende de muchos factores: la alineación, cómo se muevan, la distribución, qué tanto van a atacar y a defender… Creo que eso es muy importante. Hasta no ver, no creer. En el primer partido veremos su desenvolvimiento.