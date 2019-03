Durante las últimas semanas los arqueros de distintas partes del mundo, nos han regalado fallas increíbles en distintos partidos, y ahora fue el turno del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, quien hizo un verdadero 'oso' durante el duelo de Bélgica y Rusia rumbo a la Eurocopa 2020.

El conjunto belga abrió el marcador al minuto 14, gracias a la anotación de Youri Tielemans, pero el empate no tardó en caer, y fue Denís Chéryshev, quien aprovechó el error garrafal de Courtois para poner el 1-1.

Aunque Eden Hazard lo terminó por solucionar en la parte complementaria, ya que con su doblete le otorgó el triunfo a su país, incluso al término del choque tomó con humor el error de su compañero. "Creo que ve demasiados vídeos míos e intenta regatear como yo. Está bien, va a pasar por internet y hará un poco de ruido", señaló el futbolista del Chelsea.

Pero Courtois, no te la juegues tanto, hombre. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/T6Uj7TTSBf — David De las Heras (@David_Heras) March 21, 2019

Y efectivamente, las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de viralizar el error de Thibaut Courtois, quien aceptó el error, afirmando que de él aprenderá. "Siempre se aprende de los errores. El delantero me dio un codazo y me quedé sin fuerzas para despejar el balón, fue un error, así es la vida del portero".

Además de que continúa con la seguridad del buen nivel que tiene dentro del terreno de juego, pues lo sucedido ante Rusia no define su trayectoria. "Me sigo considerando uno de los mejores, a pesar de que la prensa española quiera matarme. Me siento muy fuerte, estoy tranquilo porque juego bien".

