'Ana Guevara está consciente de lo que necesita el deporte': Rodrigo González

Rodrigo González, uno de los triatletas más destacados de nuestro país platicó, con Publisport sobre la importancia de que la titular de la Conade, Ana Guevara, haya sido deportista, porque entiende más y mejor las necesidades de los atletas.

González actualmente es una de las principales figuras del triatlón no sólo a nivel nacional, también de manera internacional, ya que se encuentra en el puesto 14 del ranking mundial y reconoce la importancia de sumar los requisitos suficientes para integrar el top ten y con ello obtener su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Cómo vislumbras este 2019 para ti?

— Me siento muy bien ahora en los eventos nacionales me he sentido muy bien, pero sé que para los internacionales me van a encontrar mejor, sobre todo para el Mundial de Bermudas el 28 de abril, y este año pinta interesante por el tema de la clasificación olímpica, porque todas las series y mundiales cuentan para esta clasificación. Además vienen los Juegos Panamericanos en Perú y serán de mis últimos eventos antes de los Juegos Olímpicos.

¿Qué esperas conseguir en los Panamericanos de Lima?

— Me veo muy bien para ganar los Panamericanos, lo mínimo que puedo esperar es el pódium, pero estoy centrado en ganar la medalla de oro.

¿Cuál es tu opinión sobre Ana Guevara al frente de la Conade?

— Creo que habrá que esperar. Lleva muy poco para poder juzgar los cambios que van a haber, pero es una persona que ha vivido el deporte en carne propia. Estará muy consciente de lo que el deporte mexicano necesita, pero también entiendo que haya crítica para los directivos de la Conade, cuando ellos también están sujetos al presupuesto federal que se aprueba. Entonces tiene que funcionar todo en su conjunto, tanto la Federación de Triatlón como la Conade y el gobierno federal.

¿Has platicado con Guevara desde su designación?

— Con ella tuve un contacto en 2008 cuando era la directora del Instituto del Deporte porque gané el Premio Estatal de Deportes en CDMX, pero ya recientemente no he tenido contacto con ella.

¿Qué haces para solventar tus gastos y no perder competencias?

— Me estoy moviendo bastante para tener los patrocinios para no depender del presupuesto que destine la Conade o la Federación de Triatlón para los eventos, porque al final en el triatlón se compite bastante, tenemos que viajar bastante a diferencia de otros deportes que sólo tienen un Mundial, pero nosotros estamos constantemente en diferentes eventos. Ahora estoy en movimiento para tener esto cubierto y no depender de nadie durante el tiempo que necesite para mis entrenamientos y eventos.

Como deportista mexicano, ¿qué sabes sobre el caso de Rommel Pacheco y Jair Ocampo, quienes fueron reemplazados para completar la Serie Mundial de Clavados representando a México?

— No estoy muy bien enterado como para poder opinar al respecto. Creo que siempre hay riesgo de conflicto cuando en las federaciones no hay un criterio de selección que esté muy claro. Siempre en una competencia existe quién cree que tiene que ser de una forma o de otra, y quién cree que tiene que ir un atleta u otro. Bueno, en este caso la verdad no estoy suficientemente informado para hablar al respecto.

PUBLIMETRO TV